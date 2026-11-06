Одна из стран введет ограничения на въезд для спортсменов из РФ

МИД в сжатые сроки подготовит предложение об изменении более раннего решения правительства, касающегося въезда россиян.

МИД Финляндии готовит дополнительные меры по ограничению въезда россиян, в том числе профессиональных спортсменов. Об этом сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо, пишет Yle.

По его словам, новые меры подготовят в сжатые сроки. Орпо считает, что полный запрет на въезд россиян в Финляндию был бы "последовательным решением".

"С 2022 года, когда началась война, мы ограничиваем въезд россиян. В частности, не выдаем туристические визы. Сейчас мы хотим получить возможность отказывать во въезде в том числе профессиональным спортсменам", - сказал Орпо.

Видео дня

Министр иностранных дел Элина Валтонен написала в соцсети X, что МИД в сжатые сроки подготовит предложение об изменении более раннего решения правительства, касающегося въезда россиян.

"Россия должна прекратить свою захватническую войну в Украине", - заключила она.

Как отмечает издание, на следующей неделе в Хельсинки пройдут два матча НХЛ, в которых должны участвовать и российские игроки. Спортсмены из России также должны приехать на турнир по фигурному катанию Finlandia Trophy, который состоится в Хельсинки 20-21 ноября, и этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Рука 27-29 ноября.

Российские спортсмены

Недавно премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российские хоккеисты не сыграют на молодежном чемпионате мира, который пройдет в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире в конце декабря текущего и январе следующего года.

Ранее национальные федерации хоккея Норвегии, Дании, Швеции и Чехии заявили, что откажутся играть против России на мужском чемпионате мира по хоккею, который пройдет в следующем году в Германии.

Вас также могут заинтересовать новости: