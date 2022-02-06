Анастасия Шаботова заняла седьмое место в короткой программе.

16-летняя украинская фигуристка Анастасия Шаботова выступила в одиночном катании в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.

Уроженка Москвы надела для выступления вышитую рубашку с элементами национального орнамента, а для музыкального сопровождения Анастасия выбрала шедевральную мелодию Николая Леонтовича "Щедрик".

Шаботова принесла сборной Украины четыре балла и стала среди одиночниц седьмой. Наша команда, за которую также выступали танцевальный дуэт Александра Назарова - Максим Никитин и спортивная пара София Голиченко - Артем Даренский, в итоговом протоколе опустилась с 8 зачетными пунктами на последнюю, десятую, позицию.

В командном зачете лидирует ОКР (45 баллов), на втором месте США (42), на третьей позиции Япония (39).

Командные соревнования фигуристов завершатся 7-го февраля.

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