16-летняя украинская фигуристка Анастасия Шаботова выступила в одиночном катании в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.
Уроженка Москвы надела для выступления вышитую рубашку с элементами национального орнамента, а для музыкального сопровождения Анастасия выбрала шедевральную мелодию Николая Леонтовича "Щедрик".
Шаботова принесла сборной Украины четыре балла и стала среди одиночниц седьмой. Наша команда, за которую также выступали танцевальный дуэт Александра Назарова - Максим Никитин и спортивная пара София Голиченко - Артем Даренский, в итоговом протоколе опустилась с 8 зачетными пунктами на последнюю, десятую, позицию.
В командном зачете лидирует ОКР (45 баллов), на втором месте США (42), на третьей позиции Япония (39).
Командные соревнования фигуристов завершатся 7-го февраля.
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- В первый день соревнований состоялась смешанная эстафета в биатлоне, где сборная Украины заняла 13-е место.
- Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
- Украинские лыжники не смогли финишировать в гонке на 30 километров.
- Результаты всех соревнований Олимпиады за 5 февраля здесь.