Всеукраинская федерация конного спорта определила лучших спортсменов по итогам 2024 года. В этом году награды получили три выдающихся спортсмена, чьи достижения поражают не только профессионализмом, но и преданностью спорту и вкладом в развитие конного спорта в Украине.

Звание лучших всадников Украины в этом году получили Анастасия Бондарева, Александр Продан и Николай Пилипейко.

"Лучшими всадниками Украины в этом году определены Бондарева Анастасия, Продан Александр и Пилипейко Николай. Эта награда является признанием их упорного труда, преданности спорту и достойного представления нашей страны на международной арене", - говорится в сообщении ВФКС.

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Каждый из них имеет свои уникальные достижения и заслуги в различных дисциплинах конного спорта, но всех их объединяет одно - непревзойденное мастерство и стремление к новым высотам. Сегодня в Украине очень не просто заниматься спортом, но именно эти спортсмены держат профессиональный уровень, и достойно представляют нашу страну на международных соревнованиях.

Церемония награждения лучших стала подтверждением достижений украинских спортсменов, несмотря на войну, которая продолжает продолжаться.

Федерация отметила, что украинский конный спорт уверенно развивается, несмотря на обременительные обстоятельства. В результате войны пострадало много тренировочных баз. Несмотря на это, конный спорт в Украине продолжает развиваться, а достижения наших спортсменов является этому лучшим подтверждением.