Eurosport запускает трансляции на украинском: старт с теннисного турнира Ролан Гаррос, в котором примут участие украинки

Eurosport официально запускает трансляции на украинском языке, открывая новую страницу в истории спортивного вещания для украинских зрителей. Первым крупным событием, которое прозвучит с украинским комментарием, станет престижный теннисный турнир Ролан Гаррос 2025, который пройдет с 25 мая по 8 июня в Париже. Трансляцию можно будет смотреть на Киевстар ТВ.

Этот шаг является ответом на долгожданный запрос украинских болельщиков - возможность следить за главными спортивными событиями мира на родном языке. Теперь зрители смогут наслаждаться трансляциями турниров Большого шлема, велогонками Гранд-туров, снукером, Олимпийскими играми и другими событиями с украинской озвучкой.

Особое внимание в этом году привлекает женский теннисный турнир Ролан Гаррос, в котором примут участие сразу пять украинок. Среди них - звезды национального тенниса Элина Свитолина и Марта Костюк. Обе ранее демонстрировали высокие результаты на этом турнире: Свитолина неоднократно доходила до четвертьфиналов, а Костюк - до полуфинала в 2024 году в парном разряде.

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На нынешнем турнире Марта Костюк снова сыграет в паре с румынкой Еленой-Габриэлой Русе. Надежда Киченок и Даяна Ястремская будут выступать вместе, продолжая успешное сотрудничество на корте. Людмила Киченок на этот раз сформирует дуэт с американкой Софией Кенин, а Ангелина Калинина объединится с китаянкой Сюй Ифань.

Еще три украинки - Юлия Стародубцева, Надежда и Марина Колб - вошли в резервный список участниц и могут получить шанс выйти на корт в случае изменений в сетке.

Также украинские теннисистки будут бороться за победы в одиночном разряде, где участие подтвердили четверо представительниц Украины, включая легендарную Элину Свитолину.

Смотрите матчи Ролан Гаррос с украинской аудиодорожкой на телеканалах Eurosport - эксклюзивно на Киевстар ТВ.

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Справочно:

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