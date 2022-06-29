Украинский теннисист очень недоволен выбором места боя-реванша Усика против Джошуа.

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский выступил с критикой в адрес чемпиона мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе Александра Усика за выбор места боя-реванша против Энтони Джошуа.

Бывший теннисист разочарован тем, что Усик решил провести бой в Саудовской Аравии, которая не ввела ни одной санкции против РФ.

"Ну, смотрите, Ломаченко записался в терроборону и Усик когда-то записывался. Но, знаете, действовать надо последовательно. После 24-го февраля каждый сделал свой выбор, но, как говорится, некоторых будет исправлять могила.

Мне жаль, что люди с таким высоким именем, с таким высоким реноме, которые могли бы в реалиях сделать многое в медийном плане, несут месседж, который непонятен. Он не ясен как там, так и у нас. Такая позиция размывает границы и это ужасно.

Смотрите, Усик сразится в Саудовской Аравии. Эта страна хоть одну санкцию против России ввела? Я, увидев, что они будут драться в Саудовской Аравии, сказал, что это просто издевательство. Если не хватает интеллекта людям, то возле них должны быть те, у кого этого хватает. Но не в этом случае", - приводит слова Стаховского "Укринформ".

Бой-реванш между непобедимым украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. На кону в этом поединке будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году. Накануне бойцы провели первую дуэль взглядов перед реваншем, "победителем" которой стал Усик.

Напомним, минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO в хэвивейте. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

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