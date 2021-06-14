Дарья Белодед порадовала фолловеров новым снимком.

Чемпионка мира и чемпионка Европы по дзюдо Дарья Белодед обнародовала в сети красивое фото из украинских Карпат.

На западной Украине 20-летняя спортсменка проходит тренировочный сбор на базе, но при этом не забывает и о "релаксе" в нерабочее время.

На своей странице в Instagram Белодед опубликовала кадр в розовом купальнике у бассейна, и вызвала восторг у подписчиков.

"Жаркая", "Эталон красоты", "Тебе очень идет это бикини", "Это будет моя идея для следующего фото", "Красота в чистом виде", - пишут пользователи сети.

Напомним, что ранее Белодед уже показывала яркие снимки с отдыха в Турции.

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Автор: Артем Будрин