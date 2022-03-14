Гарри Каспаров входит в Антивоенный комитет России.

Российский диссидент, 13-й чемпион мира по шахматам, Гарри Каспаров гневно осудил вторжение России в Украину, а также высказался о санкциях.

- Если это не точечные санкции против всех олигархов, которые находятся рядом с властью. Каким образом им помешает закрытое пространство, у них хватит финансов все это облетать, а вот простым гражданам нет, они еще обозлятся на запад.

- Хватит про простых граждан, сегодня простые граждане в Киеве и Харькове живут под российскими бомбами, которые оплачиваются этими деньгами, поэтому хватит истерики.

Да, придется страдать, потому что это граждане страны-агрессора, надо платить цену за то, что 22 года терпели этого урода, за эту поддержу придется платить. А про 4 500 наших граждан, которые погибли там, бросили их на войну, вы не подумали. Прекратите истерику по поводу того, что надо платить. Да, будет расплата и не только сейчас, а еще много лет будет.

Есть ли способ остановить путинскую военную машину, ему нужны деньги, это не вопрос олигархов. Замораживание активов центрального банка – это единственный способ отрезать его от денег.

Не будет денег – не будет работать полиция, не будут никакие Кадыровы бесчинствовать, потому что нет денег. Армия остановится, она и так буксует сейчас.

Очень важно понять, что речь идет о комплексном наборе мер – тотальная изоляция. Это угроза всему миру, там привели в боеготовность ядерные силы – это непросто так.

Борис Немцов 7 лет назад поставил диагноз Путину. Вы думаете, что за 7 лет состояние улучшилось? Только ухудшилось. Он уверен, что ему все сходит с рук.

Война с Украиной – это результат полной безнаказанности. Он считал, что зайдет в Киев за 2-3 дня и все побегут к нему договариваться, когда он поставит свою марионетку в Киеве. Слава богу, героизм украинских солдат и простых жителей остановил это.

Только комбинация военного поражения в Украине и тотального разгрома российской экономики – это наш шанс, чтобы этот режим рухнул, и Россия смогла выйти с этой чудовищной ямы. Каждый день его прибивания у власти – это сход России в могилу, как страны и государства, – сказал Каспаров в эфире радио "Эхо Москвы".

Отметим, что Каспаров с 2011 года возглавляет Международный совет "Фонд защиты прав человека". В 2012 году его избрали в Координационный совет российской оппозиции.

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