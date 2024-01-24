Санкции будут применяться в случае систематического неоправданного неприбытия игрока в команду.

Исполком Федерации баскетбола Украины определился с санкциями для игроков, которые систематически пропускают тренировочные сборы и матчи национальной сборной Украины без уважительных причин.

В решении Исполкома ФБУ отмечено, что "в случае систематического (2 и более раза) неоправданного неприбытия игрока по вызову ФБУ для прохождения медицинского обследования и/или участия в тренировочных и других мероприятиях по подготовке к соревнованиям и/или в международных официальных соревнованиях в составе сборной команды Украины к игроку может быть применена санкция в виде дисквалификации (запрета осуществлять любую деятельность, связанную с баскетболом, в том числе административную, спортивную и др.) сроком от 1 до 2 лет".

Отметим, что в августе прошлого года лидеры сборной Украины Александр Липовый и Иссуф Санон отказались от участия в матчах олимпийской преквалификации к Играм Париж-2024. В полуфинале того турнира сборная Украины проиграла команде Хорватии и лишилась шансов попасть на Олимпиаду.

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Ранее президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский потребовал, чтобы игроки всегда приезжали в сборную Украины, а исключением могут стать только экстренные случаи. "В ФИБА так и не поняли, как одни украинцы проливают кровь на поле боя, а другие отказываются пролить пот на игровой площадке. Для меня это тоже история, которая просто не укладывается в голове, до сих пор стыдно за некоторых. Ты патриотом можешь не быть, но человеком – обязан. Если получил вызов в сборную Украины – просто обязан прибыть", - отмечал Бродский.

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