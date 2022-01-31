В воскресенье, 30 января, в рамках мужского чемпионата Европы-2022 по гандболу, который прошел в Венгрии и Словакии, были сыграны финал и матч за третье место.
В решающем поединке континентального первенства сборная Швеции нанесла поражение Испании с разницей в один мяч (27:26) и стала победителем Евро-2022 по гандболу.
После первой половины матча испанцы вели в счете 13:12, но во втором тайме шведы сумели вырвать победу. Причем победный мяч скандинавы забросили с 7-метрового на последних секундах.
Чемпионат мира 2022 по гандболу. Финал
Швеция – Испания – 27:26 (12:13)
Обзор матча:
В матче за третье место потребовался овертайм - Дания завоевала бронзовые медали, обыграв Францию (35:32 OT).
Франция – Дания – 32:35 OT (14:13, 29:29)
Напомним, сборная Украины не смогла преодолеть предварительный этап, заняв последнее место в группе с Сербией, Хорватией и Францией. Украинцы проиграли все три поединка.
Евро-2022 по гандболу: что надо знать
- 15-й чемпионат Европы по гандболу проходил с 13 по 30 января в Словакии и Венгрии.
- 24 сборные участвовали в соревнованиях. Они были поделены на 6 квартетов. По две лучших команды из каждой группы выходили в следующий этап - главный турнир.
- В главном турнире команды были разделены на две группы по 6 коллективов. В полуфинал выходили по две лучших команды из групп, а третьи места играли матч за 5-е место.
- Победителем прошлого чемпионата Европы была Испания.