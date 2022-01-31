Сборная Испании не смогла защитить свой титул чемпиона Европы.

В воскресенье, 30 января, в рамках мужского чемпионата Европы-2022 по гандболу, который прошел в Венгрии и Словакии, были сыграны финал и матч за третье место.

В решающем поединке континентального первенства сборная Швеции нанесла поражение Испании с разницей в один мяч (27:26) и стала победителем Евро-2022 по гандболу.

После первой половины матча испанцы вели в счете 13:12, но во втором тайме шведы сумели вырвать победу. Причем победный мяч скандинавы забросили с 7-метрового на последних секундах.

Чемпионат мира 2022 по гандболу. Финал

Швеция – Испания – 27:26 (12:13)

Обзор матча:

В матче за третье место потребовался овертайм - Дания завоевала бронзовые медали, обыграв Францию (35:32 OT).

Франция – Дания – 32:35 OT (14:13, 29:29)

Напомним, сборная Украины не смогла преодолеть предварительный этап, заняв последнее место в группе с Сербией, Хорватией и Францией. Украинцы проиграли все три поединка.

Евро-2022 по гандболу: что надо знать