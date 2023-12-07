В четверг, 7 декабря, в румынской Отопени состоялись финалы в рамках ЧЕ-2023 по плаванию на короткой воде.
В заплыве вольным стилем на 1500 метров бронзовую медаль для Украины завоевал Михаил Романчук.
27-летний украинец приплыл к финишу третьим с результатом 14:22,18.
Романчук проиграл всего 0,4 секунды представителю Франции Давиду Обри, который занял второе место. Лучший результат в этой дисциплине показал ирландский спортсмен Дэниел Уифен. Он опередил Обри на более чем 12 секунд.
ЧЕ-2023 по плаванию на короткой воде. Вольный стиль, 1500 м, мужчины
1. Дэниэл Вифен (Ирландия) - 14:09,11
2. Дэвид Обри (Франция) - 14:21,78
3. Михаил Романчук (Украина) - 14:22,18
Отметим, что медаль Михаила Романчука стала первой для Украины на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде.
В среду, 6 декабря, сборная Украины заняла седьмое место в эстафете 4х50 м комплексным плаванием. В составе "сине-желтых" выступали: Александр Желтяков, Максим Овчинников, Денис Кесиль и Владислав Бухов. Выиграла эстафету сборная Италии.
Добавим, что чемпионат Европы в Отопени завершится в воскресенье, 10 декабря.