"Донбасс" занимает третье место в своей группе перед последним туром.

Хоккейный клуб "Донбасс" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов в киевском "Дворце спорта" принимал австрийский "Клагенфурт".

Украинский клуб потерпел поражение со счетом 3:4.

"Донбасс" уступал 0:3, проявил характер и сумел отыграться, но пропустил решающую шайбу за минуту до конца основного времени.

"Донбасс" - "Клагенфурт" - 3:4 (0:3, 1:0, 2:1)

Шайбы: 04:53 Хундерпфунд (Хаудум) - 0:1, 07:44 Хундерпфунд (Постма) - 0:2, 19:00 Виттинг (Штеффлер) - 0:3, 26:01 Коренчук - 1:3, 42:42 Морозов (Пересунько) - 2:3, 56:00 Туркин (Пангелов-Юлдашев, Медведев) - 3:3, 59:00 Бишофбергер - 3:4

После пяти туров у "Донбасса" в активе 5 очков, команда занимает третье место в своей группе. "Клагенфурт" одержал пятую победу и гарантировал себе место в плей-офф. Еще два участника группы "Руан" и "Рунгстед" свой матч завершат позже.

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В заключительном туре "Донбасс" вновь сыграет с "Клагенфуртом", но уже в гостях.

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На групповом этапе играют 32 клуба, разделенные на 8 квартетов. "Донбасс" выступает в группе G с французским "Руаном", датским "Рунгстедом" и австрийским "Клагенфуртом".

Регламент такой же, как и в футбольной Лиге чемпионов: на групповом этапе команды играют 6 матчей, а две лучшие из каждого квартета получают право выступить в плей-офф.

ХК "Донбасс" стал чемпионом Украины в прошлом сезоне, но попал в Лигу чемпионов благодаря wild-card. Организаторы турнира решили, что "Донбасс", а также словацкий "Слован" благодаря своему развитию заслужили впервые сыграть в ЛЧ и пригласили эти клубы принять участие в турнире.

Автор: Антон Дударь