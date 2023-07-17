Александр Долгополов порекомендовал россиянам покинуть территорию Украины.

Знаменитый украинский теннисист Александр Долгополов отреагировал на разрушение Крымского моста.

Легендарный спортсмен, который сейчас находится в рядах ВСУ, опубликовал пост в Твиттере, в котором написал, что Россия может закончить это все, покинув пределы Украины.

"Доброе утро понедельника, Керченский мост.

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Напоминаем, россия может закончить это в любой момент, покинув нашу страну", - написал Долгополов.

Напомним, утром 17 июля на Крымском мосту прозвучали два взрыва. В результате атаки обрушилась часть автомобильного полотна, была повреждена опора. При этом ж/д сообщение работает.

Некоторые СМИ со ссылкой на анонимные источники утверждают, что это была спецоперация СБУ и ВМС Украины.

В Службе безопасности Украины сообщили, что все детали касательно взрывов на Крымском мосту раскроют после победы.

Добавим, что это уже не первая атака на Кримский мост. В октябре 2022 года в результате подрыва грузовика на этом мосту обрушились два автомобильных пролета.

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