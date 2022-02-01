В состав сборной Молдовы, кроме Гиленко, вошли также трое натурализованных россиян.

Украинская биатлонистка Алла Гиленко, которая с 2016 года выступает за Молдову, представит республику на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Молдовы.

Кроме Гиленко в состав сборной вошли также трое натурализованных россиян – Алина Стремоус, Михаил Усов и Максим Макаров. Стремоус, напомним, заняла второе место в индивидуальной гонке на 15 км, а также первое место в гонке-преследовании на Чемпионате Европы, который прошел в Германии. Такие результаты помогли Молдове войти в тройку лидеров медального зачета.

Напомним, во время проведения зимних Олимпийских игр в Пекине будут действовать строгие ограничения – болельщики не будут допущены на трибуны из-за карантинных ограничений. В связи с этим Президент Федерации биатлона Молдовы Дмитрий Торнер призвал всех любителей спорта сплотиться и поддержать спортсменов.

"Остались считанные дни до старта Олимпийских игр в Пекине. Я призываю всех любителей спорта, спортивных функционеров поддержать наших спортсменов. Эта поддержка особенно важна в период пандемии, когда присутствие зрителей на трибунах ограничено", – сказал Дмитрий Торнер.