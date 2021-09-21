Яна Клочкова была жертвой абьюзивных отношений.

Самая титулованная украинская олимпийская чемпионка Яна Клочкова искренне поделилась своими неудачными историями любви.

Об этом она рассказала для проекта "Жизнь известных людей".

Яна вспомнила, как была в отношениях с автогонщиком Алексеем Мочановым, который баллотировался в мэры Киева в 2014 году.

"Леша, наверное, был такой большой моей любовью после спорта. Но тоже разные моменты и нюансы были - злоупотребление алкоголем. И я предупреждала. Так и случилось: Леша попал в аварию. Очень серьезную. Я приезжала в больницу и поддерживала его всячески", - рассказала Клочкова.

Мочанов был старше Яны на 13 лет. Прошло время, он ее покинул и причинил боль спортсменке.

Затем Клочкова рассказала о своем опыте абьюзивных отношений. Имя своего обидчика она не назвала:

"Был такой, что даже руку поднимал! Ну это все быстро закончилось! Но это тоже было. Мы расставались несколько раз. И каждый раз он таким способом решал, что я не должна от абьюзера уходить".

Яна Клочкова: карьера и личная жизнь

Клочкова до сих пор единственная в истории Украины четырехкратная олимпийская чемпионка. По две золотые награды она выиграла в Сиднее-2000 и Афинах-2004. Также у нее есть серебряная медаль из Сиднея.

Яна 10 раз была чемпионкой мира.

Клочкова удостоена звания Героя Украины.

39-летняя Яна сейчас воспитывает одного сына - Александра, которого родила в 2010 году от грузинского спортсмена Левана Ростошвили. С Ростошвили она рассталась, а тот попал впоследствии в тюрьму.

Автор: Артем Будрин