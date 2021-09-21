Яна Клочкова / фото УНИАН

Самая титулованная украинская олимпийская чемпионка Яна Клочкова искренне поделилась своими неудачными историями любви.

Об этом она рассказала для проекта "Жизнь известных людей".

Яна вспомнила, как была в отношениях с автогонщиком Алексеем Мочановым, который баллотировался в мэры Киева в 2014 году.

"Леша, наверное, был такой большой моей любовью после спорта. Но тоже разные моменты и нюансы были - злоупотребление алкоголем. И я предупреждала. Так и случилось: Леша попал в аварию. Очень серьезную. Я приезжала в больницу и поддерживала его всячески", - рассказала Клочкова.

Мочанов был старше Яны на 13 лет. Прошло время, он ее покинул и причинил боль спортсменке.

Затем Клочкова рассказала о своем опыте абьюзивных отношений. Имя своего обидчика она не назвала:

"Был такой, что даже руку поднимал! Ну это все быстро закончилось! Но это тоже было. Мы расставались несколько раз. И каждый раз он таким способом решал, что я не должна от абьюзера уходить".

Яна Клочкова: карьера и личная жизнь

  • Клочкова до сих пор единственная в истории Украины четырехкратная олимпийская чемпионка. По две золотые награды она выиграла в Сиднее-2000 и Афинах-2004. Также у нее есть серебряная медаль из Сиднея.
  • Яна 10 раз была чемпионкой мира.
  • Клочкова удостоена звания Героя Украины.
  • 39-летняя Яна сейчас воспитывает одного сына - Александра, которого родила в 2010 году от грузинского спортсмена Левана Ростошвили. С Ростошвили она рассталась, а тот попал впоследствии в тюрьму.

Автор: Артем Будрин