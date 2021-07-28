Кейли Маккиоун из Австралии на эмоциях использовала ненормативную лексику.

Курьезный эпизод произошел на Олимпиаде в Токио после соревнований по плаванию на дистанции 100 метров на спине у женщин.

Австралийская пловчиха Кейли Маккиоун, которая победила в заплыве, выругалась в прямом эфире. Причем австралийка сделала это в обращении к своей матери.

Журналист спросил спортсменку, что бы она хотела передать своей маме и сестре по случаю завоевания золотой медали.

Маккиоун выпалила: "F*ck yeah!" ("Да, б***ь!"), после чего быстро поняла, что наделала, приложила ладонь ко рту и следом сказала: "Oh sh*t" ("Вот д*рьмо").

Журналист, который брал интервью у спортсменки, в ответ рассмеялся.

Starting a “best daily moments of the Olympics” thread with this Hall of Fame entry from Kaylee McKeown after winning gold: pic.twitter.com/6NVuOnUfss — Josh Butler (@JoshButler) July 27, 2021

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Олимпиада-2020: главное

Церемония открытия Игр в Токио состоялась 23 июля. Олимпиада пройдет до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.

Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".

На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Олимпийские игры: медальный зачет после четвертого дня.

Автор: Антон Дударь