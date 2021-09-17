По ходу и по итогам Олимпиады в Токио мне, как пресс-атташе Украинской федерации каратэ, довелось дать немало комментариев. И были среди них не только собственно спортивные, но и околоспортивные. В частности, на больную тему о том, что ряд украинских спортсменов на Играх выступали и завоевывали медали для других стран.

Ревнивые любители с грустью подсчитали, что за разные команды в Токио выступили 17 украинцев, которые завоевали 6 медалей – одну серебряную и 5 бронзовых. А по другим подсчетам, куда включили спортсменов, покинувших Украину еще юниорами, вообще 10 медалей.

почему наши спортсмены покидают родину и приносят награды другим державам? Поскольку это явление сложное, одного простого ответа на такой вопрос быть не может

В связи с этим у публики возник логичный вопрос: почему наши спортсмены покидают родину и приносят награды другим державам? Поскольку это явление сложное, одного простого ответа на такой вопрос быть не может. Да и вообще: есть большая разница между, например, гимнастом Артемом Долгопятом, которого 12-летним ребенком родители увезли в Израиль, и 33-летней борчихой Марией Стадник, которая в свое время перешла в Азербайджан из-за тогдашней конкуренции с Ириной Мерлени. Так что не будем обобщать.

Анализируя феномен "спортивного заробитчанства", выделим несколько объективных факторов. Прежде всего, он касается не только Украины. В современном глобализированном мире спортсмены постоянно меняют спортивное гражданство: взгляните хотя бы, сколько чернокожих атлетов бегают за европейские сборные, или сколько кавказцев борются за команды со всего мира – от Франции до Австралии.

Что до украинцев, то они, в основном, спортивно мигрируют за лучшими условиями подготовки. И речь даже не всегда идет о высоких призовых – с этим у нас как раз все неплохо. Но убитая спортивная инфраструктура и отъезд за рубеж хороших тренеров не предоставляют возможности достигать высоких результатов. Поэтому наши лучшие спортсмены, как правило, готовятся к ответственным турнирам за границей. И соответственно видят, как оно бывает в мире, и чего они не могут получить дома.

А нынешние спортсмены – современные молодые люди, хорошо понимающие, что спортивный век короток, а по завершению карьеры до них мало кому будет дело. Вот и ищут, где глубже – в смысле, где можно лучше заработать себе на жизнь после спорта. К тому же нередко наши спортивные мигранты даже не живут в тех странах, чьи гимны поют на пьедестале – это сегодня вовсе не обязательно. Так, каратистка Ирина Зарецкая, серебряный призер за Азербайджан, прекрасно живет в Одессе и тренируется вместе с другой вице-чемпионкой Токио-2020 Анжеликой Терлюгой у их общего тренера Дениса Морозова. А на клубных турнирах они обе вообще выступают за французский клуб. Таким путем.

И по этому поводу вряд ли стоит злиться, упрекать звезд спорта в дефиците патриотизма, рвать на себе волосы и терзать соцсети. Лучше – создавать нашим ведущим и перспективным спортсменам достойные условия в спорте и в быту. Чтобы их не переманивали в более богатые страны. И чтобы они не жаловались и не угрожали сменой гражданства – как это недавно сделал олимпийский чемпион Рио-2016 гимнаст Олег Верняев. Потому что в спортивной среде хорошо знают, что его давно настойчиво приглашают в Германию, но Олега в Украине удерживает тренер, который не может переезжать по своим семейным обстоятельствам. Но все может измениться со временем.

Лучше – создавать нашим ведущим и перспективным спортсменам достойные условия в спорте и в быту. Чтобы их не переманивали в более богатые страны. И чтобы они не жаловались и не угрожали сменой гражданства

Но тут есть другой очень интересный момент – насчет соцсетей. Я имею в виду совершенно непристойную травлю, которую устроили прыгунье в высоту Ярославе Магучих, бронзовому призеру Токио, за то, что она сфотографировалась вместе с российской чемпионкой Марией Ласицкене. Да и не только соцсетей: чего только стоит телевизионный перформанс львовской фурии, обозвавшей юную спортсменку "биологическим мусором". А в собственно соцсетях, в связи с этим, узнал о себе много нового и интересного наш бронзовый каратист Станислав Горуна, заступившийся за Ярославу.

К чему это я? Да к тому, что если мы вместо развития спортивной инфраструктуры, создания условий ведущим спортсменам для подготовки и реабилитации, достойного материального и морального поощрения их тяжелейшего труда, будем устраивать им общественные порки – то не надо удивляться тому, что кто-то из них станет приносить медали другим странам.

Такова суровая правда жизни. В том числе – спортивной жизни.