Украину могут снять с чемпионата мира по хоккею, чтобы пустить на него Россию

Окончательное решение ещё не принято, но на данный момент ситуация складывается именно так.

Украина рискует потерять место в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею 2027 года из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который разрешил российской сборной вернуться к международным соревнованиям. Согласно первоначальной схеме, возвращение России может произойти именно за счет украинской национальной команды. Об этом пишет шведское издание Sportbladet.

30 октября CAS принял решение, согласно которому российские хоккейные сборные получили разрешение участвовать в международных турнирах уже с текущего сезона. Это касается мужского чемпионата мира в мае 2027 года, юношеского чемпионата мира, который состоится на стыке 2026–2027 годов, женского ЧМ в ноябре 2027 года, а также юношеских первенств U18 среди мужчин и женщин.

Международная федерация хоккея (IIHF) заявила, что не согласна с решением арбитражного суда, однако намерена его выполнить. В федерации подчеркнули, что по-прежнему считают отстранение России необходимой мерой безопасности.

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"Мы не согласны с этим решением и настаиваем на том, что наше решение было необходимым для обеспечения безопасности всех участников турниров", – говорится в заявлении IIHF.

Решение CAS вызвало возмущение в Швеции и Финляндии. Председатель Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон заявил, что его страна по-прежнему выступает против участия России в международных соревнованиях в нынешних обстоятельствах.

"Мы чрезвычайно разочарованы решением CAS. Мы в шведском хоккее не изменили своей позиции по этому вопросу. Наша позиция заключается в том, что в нынешних обстоятельствах Россия не может участвовать в международных чемпионатах", – сказал Ларссон.

Финская хоккейная ассоциация также осудила решение суда. Ее президент Хейкки Гиетанен подчеркнул, что, по мнению финской стороны, нет никаких оснований для возвращения России и Беларуси в международный хоккей.

В то же время решение CAS создало серьезные организационные проблемы для IIHF. Группы и календари матчей мужского чемпионата мира и юношеского первенства уже сформированы, поэтому включение российских команд потребует пересмотра турнирных схем, расписаний, логистики и мер безопасности.

В федерации признают, что решение суда не учитывает практических сложностей, связанных с возвращением команд на уже подготовленные турниры. IIHF планирует в ближайшее время определить порядок реализации решения и сообщить дополнительные подробности.

Украину могут заменить российской сборной

Наибольшее беспокойство вызывает то, что Россию могут втиснуть в чемпионат за счёт Украины. По словам председателя Шведской хоккейной ассоциации Андерса Ларссона, ранее конгресс IIHF принял принципиальное решение: после возобновления допуска Россия должна вернуться в ту турнирную категорию, в которой находилась до отстранения.

Это означает, что возвращение российской сборной может привести к понижению в классе одной из команд, уже завоевавших право выступать в элитном дивизионе.

Он также подтвердил, что Украина была последней командой, которая квалифицировалась в соответствующий дивизион. В то же время окончательный механизм изменений ещё предстоит рассмотреть на техническом уровне.

Россия и хоккей

Россия не участвовала в международных хоккейных турнирах с февраля 2022 года – после начала полномасштабного вторжения в Украину. Последним крупным соревнованием с участием российской мужской сборной стали Олимпийские игры в Пекине в том же месяце, где россияне завоевали серебряные медали.

Молодежный чемпионат мира, на котором может состояться возвращение российской команды, запланирован на 26 декабря 2026 года – 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. Мужской чемпионат мира с участием национальных сборных должен пройти 14–30 мая 2027 года в немецких городах Дюссельдорфе и Манхайме.

Как писал УНИАН, весной сборная Украины впервые за 20 лет вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.

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