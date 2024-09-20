Магнус Карлсен призвал считаться с мнением самого известного российского шахматиста Гари Каспарова, которому пришлось бежать из собственной страны.

Россия и Беларусь должны оставаться отстраненными от участия в международных турнирах по шахматам. Об этом заявил один из величайших шахматистов современности, чемпион мира по шахматам 2013-2023 годов Магнус Карлсен.

Это заявление Карлсен сделал на церемонии вручения ему приза как "лучшему игроку всех времен" в четверг в Будапеште. Награду ему вручал президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) и бывший советник президента России Аркадий Дворкович, который ранее критиковал российское вторжение в Украину.

"Я уверен, что [бывший шахматный чемпион, а ныне российский диссидент в изгнании Гарри Каспаров] воспользовался бы случаем, чтобы посоветовать не восстанавливать шахматные федерации России и Беларуси, и это то, что я также делаю", - сказал Карлсен.

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Кто такой Магнус Карлсен

Магнус Карлсен - норвежский шахматист, один из величайших игроков в истории шахмат. Он родился 30 ноября 1990 года. В 2013 году Карлсен стал чемпионом мира по шахматам, победив Вишванатана Ананда, и сохранял этот титул до 2023 года. Известен своим универсальным стилем игры и невероятной способностью к вычислению вариантов. Кроме классических шахмат, он также достиг успехов в быстрых шахматах и блице.

Карлсен стал гроссмейстером в 13 лет, и его рейтинг по версии ФИДЕ в разные годы достигал самого высокого показателя среди шахматистов в мире.

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