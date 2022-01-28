Мужская сборная Украины провалила спринтерскую гонку в Арбере.

В пятницу, 28 января, в немецком Арбере в рамках чемпионата Европы по биатлону состоялись мужская и женская спринтерская гонка.

Победу в мужском спринте одержал норвежец Эрлен Бьонтегор, второй результат показал россиянин Никита Поршнев, а третьим стал немец Лукас Фрацшер.

Украину представляли в ней шесть биатлонистов: Андрей Доценко, Виталий Труш, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Денис Насыко и Андрей Орлик. Однако ни один из них не попал даже в топ-40.

Результаты гонки:

1. Эрлен Бьонтегор (Норвегия, 0+0) 26:39.4

2. Никита Поршнев (Россия, 0+0)+20.6

3. Лукас Фрацшер (Германия, 0+1)+22.9

...

41. Андрей Доценко (Украина, 1+1) +2:34.6

55. Виталий Труш (Украина, 2+2) +3:00.6

56. Тарас Лесюк (Украина, 2+2) +3:01.4

61. Руслан Ткаленко (Украина, 3+1) +3:10.5

79. Денис Насыко (Украина, 2+4) +3:58.5

82. Андрей Орлик (Украина, 0+4) +4:04.4

В женском спринте чемпионкой Европы стала Рагнильд Фемштейневик, серебряную медаль завоевала немка Франциска Хильдебранд, а бронза у еще одной представительницы Германии Янины Хеттих. Последняя показала лучшую чистую скорость на лыжне, но пробежала круг штрафа после стойки.

В составе сборной Украины лучшей стала Юлия Журавок, которая закрыла все мишени и заняла 7 место. Ольга Абрамова с одним промахом стала 28-й.

Анастасия Меркушина и Вита Семеренко не закрыли по три мишени, у них 40 и 51 места соответственно. Валерия Дмитренко не квалифицировалась в персьют, а Анна Кривонос не стартовала.

Результаты гонки:

1. Рагнильд Фемштейневик (0+0) 21:52,7

2. Франциска Хильдебранд (0+0) +3,7

3. Янина Хеттих (0+1) +25,9

...

7. Юлия Журавок (0+0) +39,8

28. Ольга Абрамова (0+1) +1:32,7

40. Анастасия Меркушина (1+2) +2:01,4

51. Вита Семеренко (0+3) +2:22,7

78. Валерия Дмитренко (2+2) +3:38,9

DNS Анна Кривонос

Чемпионат Европы завершится 30 января.

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