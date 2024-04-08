Никекой Брамвелл пробежал дистанцию 400 метров за 47,27 секунды.

Шестнадцатилетний легкоатлет из Ямайки побил рекорд знаменитого Усэйна Болта 22-летней давности. Об этом сообщает Sport.ua.

В 2002 году, на заре своей карьеры, восьмикратный олимпийский чемпион - ямаец Усэйн Болт, установил рекорд в возрастной категории до 17 лет, пробежав 400-метровку за 47,33 секунды.

"Сейчас этот результат удалось побить 16-летнему соотечественнику легендарного легкоатлета - Никекою Брамвеллу на Играх Карифты в Гренаде. Никекой пробежал дистанцию за 47,27 секунды, на 0,06 секунды превзойдя, казалось, вечный рекорд", - говорится в публикации.

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Усэйн Болт - 11-кратный чемпион мира (рекорд в истории этих соревнований среди мужчин) специализировался в беге на короткие дистанции, установил восемь мировых рекордов, но его юношеское достижение продержалось 22 года.

Он командор ямайского ордена Достоинства и кавалер ордена Ямайки. За имя и высокую скорость бега получил прозвище "Молния".

Сейчас Брамвелл установил новый юниорский рекорд. В определенных спортивных кругах даже обсуждается, сможет ли новая "звезда" в будущем превзойти другие рекорды Болта.

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