В тематическом видеоролике Анна рассказала, что из-за войны, которую Россия начала при поддержке Беларуси, украинским спортсменам пришлось покинуть родные дома, чтобы сберечь свои жизни.

Группа 1+1 media совместно с изданием Tribuna.com продолжает реализацию масштабной коммуникационной кампании "Спортивный фронт", цель которой — блокировка российских и беларуских сборных и команд, бойкот спортсменов-россиян и беларусов, которые высказались "за войну" или не озвучили свою позицию, и всесторонняя поддержка украинского спорта.

Амбассадором инициативы стала украинская художественная гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, многократный призер чемпионатов мира и Европы Анна Ризатдинова.

В тематическом видеоролике Анна рассказала, что из-за войны, которую Россия начала при поддержке Беларуси, украинским спортсменам пришлось покинуть родные дома, чтобы уберечь свои жизни. Однако Катю Дьяченко, талантливой гимнастке из Мариуполя, не удалось спастись. Девочка погибла в результате обрушения дома после попадания вражеского снаряда. Дополнительно бронзовый призер Олимпийских игр призвала спортсменов не молчать и поддержать бойкот россиян и беларусов, а пользователей соцсетей — записывать видео с соответствующими месседжами и распространять по интернету.

"Ни один тренер или художественная гимнастка из РФ и Беларуси не выразили слов сочувствия и поддержки после начала полномасштабного вторжения. Гибель Кати Дьяченко также не задела представительниц моего вида спорта из России и Беларуси", — прокомментировала Анна Ризатдинова.

Титулованная художественная гимнастка родом из украинского Симферополя, который в 2014 году Россия аннексировала.

"Российские художественные гимнастки не только умалчивают о войне в Украине, но и поддерживают нападение РФ на мирные украинские земли. Пропаганда Кремля "кричит", что спорт вне политики. Однако, как спорт может оставаться вне политики, когда первые номера сборной России по художественной гимнастике - сестры Аверины - присоединились к пропагандистскому концерту-митингу, посвященному аннексии Крыма и Севастополя?!",- рассказала Анна.

Видеоролик доступен к просмотру и распространению в социальных сетях группы 1+1 media и на YouTube-каналах 1+1 и ТСН. Также социальная кампания транслируется в рамках телемарафона "Єдині новини".

Среди площадок 1+1 media, которые также привлечены к проекту — ТСН, "Сніданок з 1+1", "Профутбол Digital", FootballHub, "Про спорт", ТСН.uа, УНИАН и многие другие ресурсы. Проект реализуется при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, а также издания Tribuna.com.

Ключевые хэштеги инициативы — #BoycottRussianSport, #TurnOffRussia, #StandWithUkraine, #StopWar, #russiaisateroriststate.

Напомним, что в июне группа 1+1 media совместно с Андреем Шевченко, лучшим футболистом Европы 2004 года, главным тренером национальной сборной Украины (2016-2021 гг), легендарным спортсменом, которого знают во всем мире, и героем Украины, запустили проект "Спортивный фронт". Это масштабная коммуникационная кампания, а также серия инициатив, видеороликов и акций, призванных привлечь внимание международного спортивного комьюнити к войне в Украине. В cети уже доступны два видеоролика, героями которых стали сам Андрей Шевченко, а также первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины Георгий Зантарая.