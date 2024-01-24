Марлон хочет остаться во "Флуминенсе" и работает над продолжением сотрудничества.

Бразильский защитник донецкого "Шахтера" Марлон, за которого в свое время "горняки" заплатили 16 млн евро, заявил, что не хочет возвращаться в украинский клуб. Об этом сообщает бразильское издание Terra.

"Я хочу продолжить играть за "Флуминенсе" в этом сезоне, и я надеюсь, что мы сможем продолжить сотрудничество. Мы должны посмотреть, узаконили ли они уже эту возможность продления договора. Я не хочу возвращаться в "Шахтер", нет", - подчеркнул игрок.

Нынешнее соглашение Марлона с клубом из Рио-де-Жанейро рассчитано до 30 июняа, однако защитник не прочь продлить его как минимум до конца следующего года, чтобы провести в бразильской Серии А полноценный сезон.

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Марлон подписал контракт с "Шахтером" в июне 2021 года, но провел в команде всего полгода - 12 игр в прерванном из-за войны сезоне 2021/22. Игрок поикинул "Шахтер" с началом боевых действий в Украине. Сезон 2022/23 провел в итальянской "Монце", в которой отыграл 28 матчей и не отметился результативными действиями.

С лета 2023 года выступает за "Флуминенсе" на правах аренды, срок которой истечет летом 2024 года. За это время 28-летний защитник провел 22 матча за бразильскую команду, также не отметившись ни одним результативным действием.

Ранее Марлон уже говорил, что не хочет возвращаться в Украину. Защитник исключил возможность возвращения в "Шахтер" из-за продолжающейся активной фазы российско-украинской войны.

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