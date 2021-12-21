По программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершена реконструкция бассейна детской юношеской спортивной школы "Тризуб плюс" в селе Давыдов вблизи Львова. Бассейн создан по олимпийским стандартам.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОГА.

Бассейн построили в 1989 году. Долгое время он находился в неудовлетворительном техническом состоянии, коммуникации здания устарели и не могли эксплуатироваться. Всего на реконструкцию было направлено 26,9 млн грн, из которых – 15,6 млн грн поступили из государственного бюджета, 5,5 млн грн –из областного бюджета, а 5,8 млн – из бюджета громады.

За три года реконструкции были проведены общестроительные работы, выполнена наружная отделка и утепление фасада, заменены оконные и дверные блоки, обустроено крыша, стены и перегородки. Подрядная компания провела реконструкцию двух бассейнов: учебно-тренировочного для взрослых и бассейна для детей.

В данный момент на объекте завершается устройство плитки и обустройство чаши большого бассейна. Полноценный ввод его в эксплуатацию запланирован на март следующего года.

"Реализация проекта создаст условия для проведения тренировочных занятий 150 воспитанников ДЮСШ, а также даст возможность проводить спортивные соревнования по водным видам спорта местного, районного, областного, государственного уровней. Дети должны расти не только образованными, но и физически здоровыми", - заявил глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.

Напомним, недавно "Большая стройка" президента Владимира Зеленского завершила реконструкцию первого в Мариуполе крытого 50-метрового бассейна, который может принимать всеукраинские и международные соревнования по пяти видам спорта.

Автор: Иван Бойко