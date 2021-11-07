В воскресенье, 7 ноября, представительница Украины Ангелина Калинина (№57 WTA) одержала победу на хардовом турнире ITF W60, который проходил во Франции.
В финальном поединке турнира украинская теннисистка переиграла француженку Осеан Доден (№97 WTA).
Нант. Финал
Ангелина Калинина (Украина) – Осеан Доден (Франция) – 7:6, 1:0 (отказ)
Со следующей недели Калинина установит свой личный рекорд, поднявшись на 52-ю позицию в мировом рейтинге WTA.
Читайте также"Дом, милый дом": Свитолина поделилась трогательным фото с бабушкойПобеда на этом турнирне - это первый крупный турнир украинки, выигранный не на грунте.
Ранее УНИАН сообщал, что первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла сразу несколько позиций и опустилась аж на 14-е место в рейтинге WTA.
Ангелина Калинина: достижения в карьере
- Калинина за карьеру выиграла 17 турниров ITF (из них 14 в одиночном разряде).
- 24-летняя украинка является победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2014) и финалисткой одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2014)
- Ангелина Калинина - победительница теннисного турнира юношеской Олимпиады в парном разряде и экс-восьмая ракетка мира в юниорском рейтинге.