Калинина существенно улучшит свою позицию в мировом рейтинге.

В воскресенье, 7 ноября, представительница Украины Ангелина Калинина (№57 WTA) одержала победу на хардовом турнире ITF W60, который проходил во Франции.

В финальном поединке турнира украинская теннисистка переиграла француженку Осеан Доден (№97 WTA).

Нант. Финал

Ангелина Калинина (Украина) – Осеан Доден (Франция) – 7:6, 1:0 (отказ)

Со следующей недели Калинина установит свой личный рекорд, поднявшись на 52-ю позицию в мировом рейтинге WTA.

Читайте также"Дом, милый дом": Свитолина поделилась трогательным фото с бабушкойПобеда на этом турнирне - это первый крупный турнир украинки, выигранный не на грунте.

Ранее УНИАН сообщал, что первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла сразу несколько позиций и опустилась аж на 14-е место в рейтинге WTA.

Ангелина Калинина: достижения в карьере

Калинина за карьеру выиграла 17 турниров ITF (из них 14 в одиночном разряде).

24-летняя украинка является победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2014) и финалисткой одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2014)

Ангелина Калинина - победительница теннисного турнира юношеской Олимпиады в парном разряде и экс-восьмая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Автор: Владимир Медяник