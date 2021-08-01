Льюис Хэмилтон стал третьим, но этого хватило, чтобы возглавить личный зачет.

На автодроме "Хунгароринг" прошел 11-й этап Формулы-1 - Гран-при Венгрии.

Победителем гонки сенсационно стал представитель команды "Альпин" Эстебан Окон. Он одержал свою первую победу в Формуле-1 в карьере.

Уже на старте гонки произошла крупная авария с участием почти десятка машин. По ее итогам четыре гонщика (Валттери Боттас, Серхио Перес, Шарль Леклер и Ленс Стролл) сошли с дистанции, а гонка была приостановлена.

Третьим в гонке финишировал действующий чемпион Льюис Хэмилтон, благодаря чему он вышел в лидеры сезона.

Гран-при Венгрии: топ-10

1. Эстебан Окон (Франция, "Альпин")

2. Себастьян Феттель (Германия, "Астон Мартин") отставание 1,859

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - 2,736

4. Карлос Сайнс (Испания, "Феррари") - 15,018

5. Фернандо Алонсо (Испания, "Альпин") - 15,651

6. Пьер Гасли (Франция, "АльфаТаури") - 1.03.614

7. Юки Цунода (Япония, "АльфаТаури") - 1.15.803

8. Николас Латифи (Канада, "Уильямс") - 1.17.910

9. Джордж Расселл (Великобритания, "Уильямс") - 1.19.094

10. Макс Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") - 1.20.244

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Формула-1: результаты сезона

Перед перерывом в чемпионате Льюис Хэмилтон вырвался в лидеры. У него 192 очка, а у Макса Ферстаппена - 186. В тройке также Ландо Норрис на "Макларен" (113 очков).

В Кубке конструкторов у "Мерседеса" 300 очков, у "Ред Булл" - 290, а у "Макларена" - 163.

Следующий этап - Гран-при Бельгии - пройдет 29 августа.

Автор: Антон Дударь