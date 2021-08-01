На автодроме "Хунгароринг" прошел 11-й этап Формулы-1 - Гран-при Венгрии.
Победителем гонки сенсационно стал представитель команды "Альпин" Эстебан Окон. Он одержал свою первую победу в Формуле-1 в карьере.
Уже на старте гонки произошла крупная авария с участием почти десятка машин. По ее итогам четыре гонщика (Валттери Боттас, Серхио Перес, Шарль Леклер и Ленс Стролл) сошли с дистанции, а гонка была приостановлена.
Третьим в гонке финишировал действующий чемпион Льюис Хэмилтон, благодаря чему он вышел в лидеры сезона.
Гран-при Венгрии: топ-10
1. Эстебан Окон (Франция, "Альпин")
2. Себастьян Феттель (Германия, "Астон Мартин") отставание 1,859
3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - 2,736
4. Карлос Сайнс (Испания, "Феррари") - 15,018
5. Фернандо Алонсо (Испания, "Альпин") - 15,651
6. Пьер Гасли (Франция, "АльфаТаури") - 1.03.614
7. Юки Цунода (Япония, "АльфаТаури") - 1.15.803
8. Николас Латифи (Канада, "Уильямс") - 1.17.910
9. Джордж Расселл (Великобритания, "Уильямс") - 1.19.094
10. Макс Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") - 1.20.244
Читайте такжеФормула-1: Хэмилтон выиграл домашний Гран-при
Формула-1: результаты сезона
- Перед перерывом в чемпионате Льюис Хэмилтон вырвался в лидеры. У него 192 очка, а у Макса Ферстаппена - 186. В тройке также Ландо Норрис на "Макларен" (113 очков).
- В Кубке конструкторов у "Мерседеса" 300 очков, у "Ред Булл" - 290, а у "Макларена" - 163.
- Следующий этап - Гран-при Бельгии - пройдет 29 августа.