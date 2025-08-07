Более 1000 украинцев будут бежать за язык и в поддержку пленных: регистрация на ежегодный забег 'Біжу за мову'

Два предыдущих забега объединили более 1100 участников со всей Украины и из-за рубежа.

Присоединиться к традиционному забегу от "Руху Єдині" можно как в Киеве, так и онлайн из любой точки мира. Главной темой нынешнего спортивного события станет привлечение внимания к возвращению пленных - военных, гражданских и детей. Тех, у кого враг забрал свободу и право свободно говорить на украинском. Медиапартнером события стала 1+1 media, а амбассадорами - Маричка Падалко, ведущая 1+1 Марафон и ТСН, автор YouTube-канала "Маричка", и Денис Бойко, экс-футболист, ведущий одноименного YouTube-проекта.

"В этом году наша инициатива "Біжу за мову" - это способ вернуть голос тем, у кого его забрали. Мы бежим за свободу каждого украинца и украинки, которые оказались в неволе из-за действий России. За то, чтобы их не забывали, чтобы их голос звучал мощно. Пока они держатся там, мы должны не молчать и действовать здесь", - комментирует Иван Капелюшник, соучредитель "Руху Єдині".

Прошлые два забега, организованные "Рухом Єдині", объединили более 1100 участников со всей Украины и из-за рубежа. Уникальность формата в том, что бежать можно как вживую 31 августа в Киеве на ВДНХ, так и онлайн 24-31 августа из любой точки мира.

"Это забег не о физической выносливости. А в первую очередь - о достоинстве. О том, что украинский язык до сих пор является оружием. И мы не должны дать его заглушить", - говорит Виктория Костюк, руководитель "Руху Єдині".

Приобщиться к инициативе может любой желающий. Предусмотрены дистанции для взрослых (5 км, 10 км, 21 км) и детей (300 м с родителями, 500 м, 1 км).

Регистрация продолжается до 30 августа 18:00 на сайте: yedyni.org/race

Участие предусматривает регистрационный взнос: взрослые - 990 грн, дети - 340 грн, военные - 495 грн (со скидкой 50%). Средства пойдут на организацию забега, а также на поддержку бесплатных разговорных клубов по украинскому языку на прифронтовых и деоккупированных территориях и обучение внутренне перемещенных лиц и ветеранов.

Бэкграунд: кто организовывает?

"Рух Єдині" - общественная организация, которая продвигает украинский язык и помогает перейти на него. Благодаря нашим мероприятиям с 2022 года более 560 000 граждан заговорили на украинском. Наша команда организовала более 8 000 встреч разговорных клубов, 2 больших форума, книжные клубы, амбассадорские встречи и ведет активную адвокацию языковой политики.

