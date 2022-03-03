Фото ua.depositphotos.com
Более 100 международных спортивных федераций поддержали Украину и ввели санкции против Российской Федерации и Беларуси.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Отмечается также, что Международный паралимпийский комитет отклонил заявки россиян и белорусов на участие в Паралимпийских играх, которые начинаются 4 марта в Пекине.
Кроме того, спортсмены и официальные лица России и Беларуси не будут принимать участия в Европейском олимпийском фестивале Вуокатти-2022.