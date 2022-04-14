Дарья Блашко шокирована действиями российских захватчиков.

Одна из лидеров сборной Украины по биатлону Дарья Блашко высказалась о войне в Украине и зверских преступлениях российских оккупантов.

26-летняя спортсменка не понимает, как российские солдаты могут возвращаться домой и смотреть в глаза своим родным после того, как насиловали и убивали украинских детей.

"Я не представляю, как можно приехать к своей семье и принести все награбленные вещи. Как можно принести кроссовки ребенка, которого уже нет в живых? Привезти это своему ребенку, чтобы он носил. Или как можно приехать домой после того, как ты изнасиловал 10-летнюю девочку, если тебя дома ждет дочь такого же возраста? Как можно ей спокойно смотреть в глаза после этого?

Но раз уже все так случилось, то, честно говоря, каждая страна имеет право жить в пределах своих границ, со своим устройством, со своим менталитетом. Даже если бы в Украине были эти так называемые "бандеровцы" или националисты, значит, это выбор Украины, Украина так хочет жить", - приводит слова Блашко "Суспильне спорт".

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

Дарья Блашко: спортивные достижения

Дарья Блашко - биатлонистка сборной Украины. Бронзовая призерка чемпионата мира-2021 в эстафете, двукратная чемпионка мира среди юниоров, обладательница юниорского кубка IBU.

Дарья родилась в Беларуси. Занимается биатлоном с 2006 года. Получила украинское гражданство в 2017 году. Впервые выступила в составе сборной Украины в 2019-м.

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