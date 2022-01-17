Известная украинская теннисистка Леся Цуренко (№119 WTA) неудачно выступила в основном раунде Открытого чемпионата Австралии.
В первом круге 32-летняя спортсменка не смогла навязать борьбу Эшли Барти (№1 WTA).
Australian Open. Первый круг
Эшли Барти (Австралия) – Леся Цуренко (Украина) – 6:0, 6:1
Украинка, которая в финале квалификации уверенно разобралась с россиянкой, выиграла у лидера мирового рейтинга лишь один гейм.
Читайте такжеЗнаменитый украинский теннисист красиво намекнул на завершение карьеры (фото)Матч продолжался меньше часа. Цуренко проиграла 5 геймов на подаче, в шестом гейме второго сета украинка спасла два матчбола, чтобы записать один гейм в свою пользу.
Напомним, в 2020 году Цуренко проиграла Барти в Мельбурне со счетом 7:5, 1:6, 1:6.
В следующем раунде Барти сразится с Лучией Бронцетти (№142 WTA).
Australian Open: результаты украинских теннисисток
- Australian Open-2022 продлится в Мельбурне с 17 по 30 января.
- В первом круге первая ракетка Украины Элина Свитолина победила представительницу Франции Фиону Ферро.
- Марта Костюк в первом круге одолела Диан Парри из Франции.
- Еще две украинки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская покинули турнир после первого круга. Ангелина проиграла Джессике Пегуле из США, а Даяна уступила Мэдисон Бренгл из США.
- Действующей победительницей турнира является японка - Наоми Осака.