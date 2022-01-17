Опытная украинка не смогла навязать борьбу Эшли Барти.

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко (№119 WTA) неудачно выступила в основном раунде Открытого чемпионата Австралии.

В первом круге 32-летняя спортсменка не смогла навязать борьбу Эшли Барти (№1 WTA).

Australian Open. Первый круг

Эшли Барти (Австралия) – Леся Цуренко (Украина) – 6:0, 6:1

Украинка, которая в финале квалификации уверенно разобралась с россиянкой, выиграла у лидера мирового рейтинга лишь один гейм.

Читайте такжеЗнаменитый украинский теннисист красиво намекнул на завершение карьеры (фото)Матч продолжался меньше часа. Цуренко проиграла 5 геймов на подаче, в шестом гейме второго сета украинка спасла два матчбола, чтобы записать один гейм в свою пользу.

Напомним, в 2020 году Цуренко проиграла Барти в Мельбурне со счетом 7:5, 1:6, 1:6.

В следующем раунде Барти сразится с Лучией Бронцетти (№142 WTA).

Australian Open: результаты украинских теннисисток