Спортсмен чувствовал безумное психологическое давление во время турнира.

Для золотого медалиста Олимпиады в Токио, нардепа Жана Беленюка самым сложным препятствием на пути к победе в турнире оказались безумное психологическое давление, мешающее настроиться на победу, и травма, полученная накануне соревнований.

Об этом олимпийский чемпион рассказал во время торжественного мероприятия по случаю 30-летия Национального олимпийского комитета, организованного при поддержке группы "Метинвест", сообщает "24 канал".

"Первая схватка была с действующим чемпионом Европы. С человеком, с которым недавно проиграл. Конечно, это еще ложилось дополнительным бременем", – пояснил Беленюк, который несмотря на серьезную травму плеча, полученную накануне Олимпиады в Токио, и невероятную физическую боль, все же завоевал олимпийское золото для Украины.

Отметим, группа компаний "Метинвест" давно поддерживает олимпийцев и спортивное движение. Так, работники предприятий группы целыми семьями участвуют в собственных олимпиадах по различным видам спорта – Metinvest Steel Games. На предприятиях группы работает 40 заслуженных мастеров спорта, среди которых есть многократные чемпионы мира по гиревому спорту, армреслингу и силовому многоборью. В целом за 15 лет группа "Метинвест" выделила более 255 миллионов гривень на развитие культуры и спорта в городах, где работают предприятия компании.

Автор: Григорий Бондарь