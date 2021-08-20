На черной форме присутствуют зеленые, желтые и красные полоски, а на спине изображены три птицы.

Голландский футбольный клуб "Аякс" представил новую форму на сезон-2021/22. Дизайн посвящен ямайскому музыканту Бобу Марли его песне "Three Little Birds".

Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

Форма для футболистов "Аякса" создана вместе с компанией adidas, которая является техническим спонсором клуба.

На черной форме присутствуют зеленые, желтые и красные полоски. Кроме того, на спине ниже воротника в этих же цветах изображены три птички.

Помимо формы так же стилизовали и кроссовки.

Стоит отметить, что болельщики "Аякс" уже много лет исполняют на трибунах стадиона в Амстердаме именно этот хит Боба Марли и таким образом, видимо, клуб решил отдать должное и порадовать своих фанатов.

— AFC Ajax (@AFCAjax) August 20, 2021

Как ранее сообщал УНИАН, вечером 30-го июля автомобиль, в котором ехал 16-летний форвард амстердамского "Аякса" Ноа Гессер, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси. 18-летний брат футболиста был с ним в машине и также погиб. Водитель такси был госпитализирован.

31 июля "Аякс" сыграл спарринг против "РБ Лейпциг". Футболисты вышли на игру с траурными повязками, а перед игрой минутой молчания почтили память о Гессере. На базе клуба приспустили флаги.

Автор: Анастасия Горбачева