Украинская теннисистка Марта Костюк (№66 WTA) победно начала выступления на Открытом чемпионате Австралии.
В стартовом поединке украинка переиграла Диан Парри из Франции (№114 WTA) которая получила уайлд-кард от организаторов.
Australian Open. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Диан Парри (Франция) – 6:1, 7:6(2)
В следующем раунде Костюк сразится против Сары Соррибес-Тормо из Испании (№35 WTA).
Читайте такжеТриумфальное начало: Свитолина выиграла стартовый поединок на Australian Open-2022Другая представительница Украины Ангелина Калинина (№49 WTA) не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
Ангелина уступила Джессике Пегуле из США (№21 WTA). Поединок длился почти три часа. Выиграв стартовую партию, Ангелина проиграла две последующие и в итоге покинула турнир.
Australian Open. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Джессика Пегула (США) – 6:4, 6:7 (1:7), 5:7
Также покинула турнир и Даяна Ястремская (№144 WTA).
Украинка в трех партиях проиграла Мэдисон Бренгл из США (№54 WTA).
В конце третьего сета Ястремская приняла решение сняться, по ходу партии она обращалась за помощью к физио.
Australian Open. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Мэдисон Бренгл (США) – 1:6, 6:0, 0:5 (отказ)
В следующем раунде Бренгл сразится против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки (№14 WTA).
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В парном разряде Даяна заявлена в дуэте с Мартой Костюк.
Australian Open-2022: что известно
- Первый в году турнир "Большого шлема" состоится в Мельбурне с 17 по 30 января.
- Ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии заявили, что в турнире смогут принять участие только полностью вакцинированные игроки.
- Действующими победителями Australian Open являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.