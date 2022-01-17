Две представительницы Украины покинули Открытый чемпионат Австралии после первого круга.

Украинская теннисистка Марта Костюк (№66 WTA) победно начала выступления на Открытом чемпионате Австралии.

В стартовом поединке украинка переиграла Диан Парри из Франции (№114 WTA) которая получила уайлд-кард от организаторов.

Australian Open. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Диан Парри (Франция) – 6:1, 7:6(2)

В следующем раунде Костюк сразится против Сары Соррибес-Тормо из Испании (№35 WTA).

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Ангелина уступила Джессике Пегуле из США (№21 WTA). Поединок длился почти три часа. Выиграв стартовую партию, Ангелина проиграла две последующие и в итоге покинула турнир.

Australian Open. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Джессика Пегула (США) – 6:4, 6:7 (1:7), 5:7

Также покинула турнир и Даяна Ястремская (№144 WTA).

Украинка в трех партиях проиграла Мэдисон Бренгл из США (№54 WTA).

В конце третьего сета Ястремская приняла решение сняться, по ходу партии она обращалась за помощью к физио.

Australian Open. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Мэдисон Бренгл (США) – 1:6, 6:0, 0:5 (отказ)

В следующем раунде Бренгл сразится против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки (№14 WTA).

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В парном разряде Даяна заявлена в дуэте с Мартой Костюк.

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