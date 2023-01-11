Леся Цуренко и Алексей Крутых вышли в следующий раунд квалификации турнира в Астралии.

В среду, 11 января, состоялись поединки второго раунда квалификации первого в сезоне турнира серии "Большого Шлема" - Australian Open-2023.

Украину на данном этапе представляли четверо спортсменов: Леся Цуренко, Дарья Снигур и Катарина Завацкая в женском разряде и Алексей Крутых - в мужском.

Опытная Леся Цуренко разгромила представительницу Испании Алену Большову и вышла в следующий раунд.

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А вот Дарья Снигур не смогла преодолеть второй раунд квалификации, уступив своей чешской сопернице. Украинка выиграла первый сет, но в достаточно равной борьбе проиграла два других.

Также покинула турнир после второго раунда квалификации и Катарина Завацкая. 22-летняя украинка в трех сетах уступила Екатерине Андреевой.

Первая ракетка Украины среди мужчин Алексей Крутых, для которого это дебютный турнира серии "Большого Шлема", успешно преодолел второй раунд квалификации. 22-летний уроженец Киева победил Джанлуку Магера из Италии.

Australian Open-2023. Второй раунд квалификации

Алена Большова (Испания) - Леся Цуренко (Украина) - 1:6, 2:6

(Испания) - (Украина) - 1:6, 2:6 Алексей Крутых (Украина) - Джанлука Магер (Италия) - 6:2, 7:6 (3)

(Украина) - (Италия) - 6:2, 7:6 (3) Дарья Снигур (Украина) - Бренда Фругвиртова (Чехия) - 7:5, 6:7 (3), 3:6

(Украина) - (Чехия) - 7:5, 6:7 (3), 3:6 Катарина Завацкая (Украина) - Екатерина Андреева (-) - 6:4, 3:6, 2:6

В финальном раунде отбора Леся Цуренко сыграет против француженки Леолии Жанжан, а Алексей Крутых встретится с представителем США Денисом Кудла.

Напомним, еще четыре представительницы Украины напрямую попали в основную сетку Australian Open-2023: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Катерина Байндль и Даяна Ястремская.

Поединки основной сетки Открытого чемпионата Австралии будут сыграны с 16 по 29 января.

Действующими победителями Australian Open в одиночных турнирах являются испанец Рафаэль Надаль и австралийка Эшли Барти.

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