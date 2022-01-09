Украинские теннисисты начинают выступление в отборочной сетке Открытого чемпионата Австралии.

Состоялась жеребьевка мужского и женского турниров Australian Open-2022.

По результатам жеребьевки украинские теннисисты узнали соперников в первом круге квалификации.

Илья Марченко свой стартовый матч проведет против 266-й ракетки мира Есукэ Ватануки из Японии. Теннисисты впервые сыграют друг с другом. Украинец сыграет на Australia Open в 10-й раз (6 раз выступал в основной сетке). Луший результат Марченко на этих кортах - второй круг в 2010 и 2011 годах.

Сергей Стаховский в первом круге отбора сыграет против американца Джей-Джей Вульфа. Это будет их первая встреча на теннисном корте. Стаховский приехал на первый "мэйджор" сезона в 16-й раз (9 раз играл в основной сетке). Свой лучший результат на этом турнире Сергей показал в 2011 году, когда дошел до третьего круга.

Виталий Сачко свой дебютный матч на турнирах "Большого Шлема" сыграет против 192-й ракетки мира Зизу Бергса из Бельгии. В 2019 году украинец одержал победу в их единственном очном поединке на хардовом фьючерсе в Бахрейне.

Читайте такжеПервую ракетку мира Джоковича депортировали из Австралии из-за отсутствия вакцинацииЛеся Цуренко в первом круге сыграет с теннисисткой из Индии Анкитой Раина. Спортсменки ранее не встречались на теннисном корте. Цуренко в 12-й раз подряд стартует на Australian Open (10 раз играла в основной сетке). Лучший результат на этом турнире - третий круг в 2013 году.

Катерина Байндл (Козлова) стартовый матч проведет против американки Грэйс Мин. В 2017 году украинка одержала победу в их единственном очном поединке в квалификации Уимблдона.

Дарья Снигур стала соперницей Вероника Сепеде-Ройг из Парагвая. Снигур во второй раз играет на Australian Open. В прошлом году она уступила в первом круге квалификации.

Катерина Бондаренко сыграет с обладательницей "wild-card" Шарлотта Кемпенарс-Поч из Австралии. Украинка в 13-й стартует на кортах Мельбурн-парка (9 раз играла в основной сетке). Лучший результат Бондаренко - третий круг (2009, 2016, 2018 года).

Квалификационный турнир на Australian Open начнется 10 января.

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