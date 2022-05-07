Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко закупил крупную партию медикаментов для нужд украинцев.
Об этом сообщил украинский журналист Николай Васильков в Facebook.
Накануне легенда мирового футбола сообщил, что вместе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном посетил благотворительную акцию "Смілива Україна", чтобы собрать средства для украинцев.
Теперь стало известно, что обладатель "Золотого мяча" передал из Италии в Украину медикаменты.
В частности, как сообщил Васильков, Шевченко закупил для Украины лекарства, общая стоимость которых составляет около 400 тыс. евро. Первая партия медикаментов от Шевченко уже прибыла в Украину. Лекарство доставят в клинику "Охматдет" до 10 мая.
Как сообщал УНИАН, Андрей Шевченко активно помогает Украине во время войны. Так легендарній футболист поселил в своем доме в Лондоне беженцев из Украины. Также он регулярно публикует в соцсетях посты в поддержку украинского народа.
17 апреля Шевченко заявил, что у него совершенно негативная позиция по отношению к "русскому миру". "Я его не воспринимаю. Никакие действия не могут оправдать то, что они начали против украинского народа. Это не просто война, это геноцид", - сказал тогда он.