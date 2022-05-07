Шевченко сообщил, что вместе с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном посетил благотворительную акцию по сбору денег для Украины.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко закупил крупную партию медикаментов для нужд украинцев.

Об этом сообщил украинский журналист Николай Васильков в Facebook.

Накануне легенда мирового футбола сообщил, что вместе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном посетил благотворительную акцию "Смілива Україна", чтобы собрать средства для украинцев.

Теперь стало известно, что обладатель "Золотого мяча" передал из Италии в Украину медикаменты.

В частности, как сообщил Васильков, Шевченко закупил для Украины лекарства, общая стоимость которых составляет около 400 тыс. евро. Первая партия медикаментов от Шевченко уже прибыла в Украину. Лекарство доставят в клинику "Охматдет" до 10 мая.

Как сообщал УНИАН, Андрей Шевченко активно помогает Украине во время войны. Так легендарній футболист поселил в своем доме в Лондоне беженцев из Украины. Также он регулярно публикует в соцсетях посты в поддержку украинского народа.

17 апреля Шевченко заявил, что у него совершенно негативная позиция по отношению к "русскому миру". "Я его не воспринимаю. Никакие действия не могут оправдать то, что они начали против украинского народа. Это не просто война, это геноцид", - сказал тогда он.

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