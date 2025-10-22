У пары родилась дочка.

Известные украинские спортсмены Анастасия и Андрей Рыбачок стали родителями во второй раз. В их семье родилась девочка.

С пополнением в семье серебряную призершу Олимпийских игр по гребле на байдарках и каноэ и чемпиона мира по этому же виду спорта поздравил Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.

"Это радостное событие стало еще одним светлым и трогательным моментом в жизни замечательной спортивной семьи. Желаем новорожденной дочери крепкого здоровья, счастливого и беззаботного детства, а ее родителям - гармонии, вдохновения, радости от отцовства и тепла в кругу семьи, - говорится в сообщении. - Пусть любовь, поддержка и искренние эмоции всегда сопровождают вашу семью, а каждый день дарит новые счастливые мгновения".

Видео дня

Известно, что пара воспитывает сына Назара, который родился в апреле 2023 года.

Напомним, ранее УНАИН писал, что на днях известный украинский военный Валерий Маркус сыграл свадьбу.

Боец признался, что заключил брак еще три года назад, однако не устраивал празднования. Но во время своего отпуска Валерий с возлюбленной решили все же провести настоящую свадебную церемонию.

Вас также могут заинтересовать новости: