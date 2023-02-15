"Днепр-1" попробует взять реванш у АЕКа за поражение в квалификации Лиги Европы.

В четверг, 16 февраля, состоится поединок плей-офф Лиги конференций УЕФА, в котором "Днепр-1" сыграет против кипрского клуба АЕК Ларнака.

Встреча пройдет на стадионе "АЕК Арена" в городе Ларнака (Кипр).

Главным арбитром встречи назначен Якоб Кехлет. На линии ему будут помогать Ларс Хуммельгор и Виктор Скютте.

Видео дня

"Днепр-1" на стадии группового раунда Лиги конференций выступал в группе Е с нидерландским "АЗ", кипрским клубом "Аполлон" и "Вадуцом" из Лихтейнштейна. Команда Александра Кучера заработала 10 очков за 6 туров и заняла второе место.

Для "Днепра-1" поединок против АЕКа станет первым официальным матчем в этом году. В рамках тренировочных сборов команда Александра Кучера сыграла 8 матчей, в которых одержала 5 побед, дважды сыграла вничью и один раз проиграла.

Однако по контрольным играм сложно судить о том, в какой игровой форме пребывает команда. В этом плане у АЕКа есть преимущество. Чемпионат Кипра в разгаре, клуб из Ларнаки имеет регулярную игровую практику и находится в хорошей игровой форме и в хорошем тонусе.

В этом году АЕК сыграл семь матчей в рамках чемпионата Кипра, в которых одержал пять побед и дважды сыграл вничью. Такие результаты позволили команде выйти на первое место в турнирной таблице внутреннего первенства.

АЕК Ларнака - Днепр-1: прогноз

Фаворитом этого поединка букмекеры считают команду из Кипра. На победу АЕКа принимаются ставки с коэффициентом 2,12. Ничья - 3,25. Сделать ставку на триумф украинского коллектива можно с коэффициентом 3,65.

Наиболее вероятным исходом матча АЕК Ларнака - "Днепр-1" букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент - 7,10.

Фаворитами двухматчевого противостояния аналитики считают команду Александра Кучера. На проход "Днепра-1" в следующий раунд Лиги конференций можно поставить с коэффициентом 1,81, а на АЕК - 2,00.

АЕК Ларнака - Днепр-1: трансляция

На территории Украины в прямом эфире поединок плей-офф Лиги конференций между АЕКом и "Днепром-1" покажет видеосервис MEGOGO.

Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

Добавим, что в этом сезоне "Днепр-1" уже встречался с АЕКом в квалификации Лиги Европы. Тогда команда Кучера уступила киприотам в обоих матчах (1:2, 0:3).

Таким образом, у "Днепра-1" есть шанс взять реванш у АЕКа за вылет из Лиги Европы.

Напомним, ответный матч "Днепра-1" и АЕКа состоится в четверг, 23 февраля.

Вас также могут заинтересовать новости: