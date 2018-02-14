Свитолина вышла в третий круг престижного турнира серии WTA Premier 5 в Дохе

Во втором круге она обыграла чешку Вондрушову.

Третья ракетка мира украинка Элина Свитолина прошла в третий круг престижного теннисного турнира категории WTA Premier 5 в Дохе (Катар) с призовым фондом $2,666,000.

Свитолина в четвертый раз участвует в соревнованиях в Дохе и впервые пыталась пробиться в третий круг. Украинка в статусе третьего номера посева пропускала первый раунд, а во втором круге встречалась с перспективной чешкой Маркетой Вондрушовой, занимающей 58-ю строчку в мировом рейтинге.

Первый сет Свитолина начала и закончила успешными геймами на приеме, при этом сумела защитить собственную подачу.

На старте второго сета чешка заработала двойной брейк-поинт и могла впервые повести в матче, но затем Свитолина вернула нити игры в свои руки.

Элина Свитолина (Украина) – Маркета Вондрушова (Чехия) – 6:2, 6:4

За выход в четвертьфинал в Дохе Элина Свитолина поспорит с победительницей матча между двумя экс-вторыми ракетками мира Агнешкой Радваньской и Петрой Квитовой.