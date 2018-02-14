Двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева родила второго ребенка

Исинбаева во второй раз стала мамой.

Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка и рекордсменка мира в прыжке с шестом Елена Исинбаева стала мамой.

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Российская легкоатлетка родила сына, сообщает rusathletics.com. У Елены и ее супруга Никиты Петина есть дочь Ева, которая родилась 28 июня 2014 года. Имя новорожденного родители обещали объявить позже.

Как сообщал УНИАН, Серена Уильямс отложила свое возвращение на корт после рождения дочери.