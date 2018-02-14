Двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева родила второго ребенка

10:43, 14 февраля 2018
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Исинбаева снова стала мамой / Фото УНИАН

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Российская легкоатлетка родила сына, сообщает rusathletics.com. У Елены и ее супруга Никиты Петина есть дочь Ева, которая родилась 28 июня 2014 года. Имя новорожденного родители обещали объявить позже.

Как сообщал УНИАН, Серена Уильямс отложила свое возвращение на корт после рождения дочери.

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Теги: #Елена Исинбаева