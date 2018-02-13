В Житомире собрались команды, чтобы разыграть две путевки в финал группового этапа.

Сегодня в Житомире стартовал второй тур чемпионата Украины по футзалу среди детей U-11.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета.

Во время торжественного открытия участников турнира приветствовали начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта городского совета Ирина Ковальчук, игрок национальной сборной Украины по футзалу Виталий Дзюба.

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Также свое мастерство болельщикам турнира продемонстрировал многократный призер чемпионатов и турниров Украины по футбольному фристайлу, участник чемпионатов мира, представитель команды "Укрфристайл" Игорь Самодед.

"Житомирский "Феникс-Атлет" победил команду Винницы со счетом 6:1. Житомир ИнБев-Junior в этот день уступил лидеру группы, команде "Явор-Олимп" со счетом 3:7. Из семи команд, которые играли на старте в Виннице, на второй тур появились лишь четыре, в том числе и две местные – «ИнБев-Junior» и "Феникс-Атлет", - говорится в сообщении в сообщении.