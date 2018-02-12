Как покупают наших чемпионов: Верняев рассказал, что предлагали ему русские за смену гражданства

Знаменитый гимнаст признался, что получал выгодные предложения от РФ и Азербайджана.

Украинский гимнаст, олимпийский чемпион Игр в Рио-де-Жанейро Олег Верняев рассказал, что получал предложения от Российской Федерации за смену гражданства и выступления за российскую сборную.

Об этом сообщает "Трибуна".

"Первые предлагали азербайджанцы, еще в Лондоне после 2012 года. Потом подключились русские. Все по полочкам разложили. Пятерку зелени от региона зарплата, институт, квартира мне сразу, родителям трудоустройство. Ну, и плюс еще от Федерации зарплата.

Сколько зарабатываю в Украине? 1000 долларов, это при том, что Олимпийский чемпион. Это все, выше уже некуда. Зарплата и олимпийская стипендия, которую еще должен подтвердить наш президент", - заявил Верняев.

Также Верняев высказался и по поводу дисквалификации российских спортсменов:

"Честно говоря, я против этих всех дисквалификаций России. Просто тупо политика. Тупо политика играет роль. У нас американцы так хлебают витамины, что аж страшно, и не скрывают этого. Тренировку закончил - из сумки баночку достал, закинул таблетку, запил. Ну, это же типа все витамины", - добавил украинец.

По его словам, в Украине у него хватает "хэйтеров".

"Мне и машину царапают, и вечно кто-то ударит. Мне же побили машину старую. У меня донецкие номера были, мне в крыло четыре раза ногой ударили. А за что? За то, что я не спел песню «Путин ла-ла-ла-ла» на улице", - сказал Верняев.

Олег Верняев выиграл золото на Играх-2016 на брусьях и серебро в многоборье. Также он является чемпионом мира 2014 года в упражнениях на брусьях. В конце прошлого года Верняев объявил, что в 2018-м сделает перерыв в карьере из-за травмы.