Сборная Украины по каратэ завоевала четыре медали на этапе Серии А в Испании

На счету украинцев два золота и две бронзы.

10-11 февраля в Гвадалахаре (Испания) прошел первый турнир Series A, который с этого года проводит Всемирная федерация каратэ (WKF), где сборная Украины завоевала четыре награды – две золотые и две бронзовые медали, сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской федерации каратэ.

Свой класс подтвердили ведущие каратисты страны – Станислав Горуна и Валерий Чеботарь (победители), Анита Серегина и Анастасия Степашко (призеры). Подчеркнем, что все они входят в топ-10 мирового рейтинга в своих весовых категориях.

В турнирах Серии А, в отличие от Премьер-лиги, где соревнуются только спортсмены из мировой топ-100, могут участвовать все спортсмены WKF. Участие в них также, как и в турнирах Премьер-лиги, важная для получения рейтинговых очков, что имеет большое значение для попадания на Олимпиаду 2020 в Токио.

Все представители Украины соревновались в Париже в категории кумитэ (схватки). Стас Горуна, второй номер мирового рейтинга в весе -75 кг, начал турнир с разгрома соперника из Италии – 9:0. Во втором круге львовянин одолел очень опасного венгра Габора Харшпатакі – 5:4, а потом был очередной разгром – шотландцу Грегу Андерсону (6:0). Дальше Стас победил японца Риоту Накамуру (2:1), в бою за выход в финал с тем же счетом одолел турка Нечаті Пінарбасі, а в финале уверенно победил Матиаса Фуэнтеса из Чили – 6:3. Напомним, что на этапе Премьер-лиги в Париже Стас открыл сезон бронзовой наградой. И вот – вторая медаль подряд.

Валерий Чеботарь, шестой номер рейтинга WKF в весе -84 кг, прошел свой турнирный путь следующим образом. Боец из Черновцов последовательно победил соперников из Азербайджана (4:0), Бельгии (9:7), Италии (5:1). Затем были победы над турком Угуром Акташем (5:2) и аргентинцем Мигелем Амаргосом (2:0). В финале Валерий одолел Юлдашева Данияра из Казахстана – 3:1.

Анита Серегина, третий номер мирового рейтинга в весе -61 кг, победила соперниц из Испании (2:1), Израиля (4:0) и Мексики (1:0). Но в четвертом круге при счете 0:0 спортсменка из Черноморскую уступила турчанке Мерве Чобан. В втішальних столкновениях Анита победила россиянку Анну Родину (3:0) и в поединке за бронзу – єгиптянку Дахаб Али (2:1).

Анастасия Степашко, третий номер рейтинга WKF в весе 68+ кг, всухую победила соперниц из Норвегии (3:0), Хорватии (2:0) и Германии (4:0). Затем при равном счете 1:1 одесситка проиграла будущей чемпионке турнира Лаури Паласио из Испании, которая получила свой балл первой. А в бронзовом финале Анастасия также при ничейном счете 0:0 судейским решением (хантей) победила Лору Циллер из Австрии.

Радость успеха со спортсменами разделили их тренеры: Антон Никулин (тренер Горуни), Александр Пикулин (тренер Сапожника), Александр Тонкошкур (тренер Серегиной) и Игорь Негатуров (тренер Степашко).

Результаты выступлений украинских каратистов в Гвадалахаре выглядят таким образом.

Женщины.

-50 кг Екатерина Кривая – 1 бой, Анна Проценко – 1 бой

-55 кг Анжелика Терлюга – 4 боя

-61 кг Анита Серегина – бронза, 6 боев

-68 кг Галина Мельник – 1 бой

68+ кг Анастасия Степашко – бронза, 5 боев

Мужчины.

-60 кг Олег Филиппович – 3 боя

-67 кг Денис Копытко – 4 боя, Игнат Пак – 2 бои

-75 кг Станислав Горуна – золото (6 боев), Ризван Талібов – 1 бой

-84 кг Валерий Чеботарь – 6 боев, Сергей Пинчук – 3 боя, Александр Розенберг – 2 бои

84+ кг Ярослав Горуни – 2 бои

Надо отметить, что благодаря поддержке со стороны государства, которую каратэ начало получать как олимпийский вид спорта, сборная Украины летала на соревнования до Гвадалахары самолетом. Возможно, это также положительно повлияло на итоговый результат.

В этом году в календаре WKF четыре турнира Серии А (Series A). Следующий пройдет в Зальцбурге (Австрия) 2-4 марта.

Следующим крупным стартом лучших украинских каратистов станет этап Премьер-лиги в Дубае, который пройдет 16-18 февраля.