Призер Олимпиады-2012 донетчанка Саладуха выиграла чемпионат Украины-2018 в помещении

Командный зачет на соревнованиях в Сумах выиграли легкоатлеты Киевской области.

В Сумах завершился главный старт зимнего национального легкоатлетического сезона – чемпионат Украины в помещении.

В последний день соревнований в манеже Сумского государственного университета было разыграно восемь комплектов наград. Наибольшее внимание было приковано к женскому финалу по тройному прыжку. Здесь борьба за золото развернулась между Ольгой Саладухой с Донецкой области и буковинкой Русланой Цыхоцкой.

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2012 Ольга Саладуха уже в первой попытке прыгнула на 13 м 85 см, и этот результат обеспечил ей победу. Руслана уступила ей 24-мя сантиметрами, сообщает пресс-служба ФЛАУ.

У мужчин в этой дисциплине, в противостоянии с Виктором Кузнецовым (Киевская обл.) и киевлянином Андреем Станчевым победу одержал еще один представитель Донецкой области Александр Малосилов – 16.13 (Кузнецов – 16.03, Станчев – 15.79).

Читайте такжеЮлия Левченко и Сергей Смелик признаны лучшими легкоатлетами 2017 года в УкраинеСоревнования в беге на 1500 метров выиграли Олег Каиафа с Киевщины (3.53,45) и львовянка Орыся Демьянюк (4.38,99), в беге на 3000 с препятствиями – Анна Печко из Днепропетровской области (10.43,36) и житомирянин Василий Коваль (8.43,60). В эстафете 4х400 м самыми быстрыми стали у мужчин сборная Волынской области (3.18,86), у женщин – Донецкой (3.40,13).

Следует отметить, что накануне, в субботу Юлия Левченко выиграла соревнования высотниц с результатом 1 м 95 см. Киевлянка пыталась показать свой лучший результат в сезоне – 1.98. Однако, планка на этой высоте не устояла.

В пятницу в женском многоборье броварчанка Алина Шух выиграла первое место с результатом 4472 очка. Это 4-й результат сезона в мире.

Командный зачет чемпионата и среди взрослых, и среди молодежи, и в многоборье выиграла Киевская область.

В следующее воскресенье в Киеве состоится завершающий старт национального зимнего сезона – Кубок Украины.