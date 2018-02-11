Сборная Украины по теннису в упорной борьбе уступила Австралии в Кубке Федерации
В Австралии состоялся матч Кубка Федерации по теннису в рамках Второй мировой группы между сборными Австралии и Украины
Напомним, украинская команда выступала в усеченном составе из-за отсутствия лидеров сборной - Элины Свитолиной и Леси Цуренко.
После первого игрового дня счет был 1:1. Важное первое очко в актив украинской сборной завоевала дебютант - 15-летняя Марта Костюк.
Во второй игровой день, в воскресенье Марта Костюк проиграла первому номеру команды Австралии Эшли Барти в двух сетах.
Надежда Киченок стала автором сенсации, обыграв представительницу Австралии Дарью Гаврилову в четвертом матче и сравняв счет - 2:2. Однако в решающей - парной - встрече сестры Людмила и Надежда Киченок проиграли дуэту Барти/Дельаква.
Кубок Федерации
Австралия – Украина – 3:2
10 февраля
Эшли Барти (Австралия) – Людмила Киченок (Украина) 4:6, 6:1, 6:4
Дарья Гаврилова (Австралия) – Марта Костюк (Украина) 6:7, 3:6
11 февраля
Эшли Барти (Австралия) – Марта Костюк (Украина) 6:2, 6:3
Дарья Гаврилова (Австралия) — Надежда Киченок (Украина) 6:4, 2:6, 3:6
Барти/Дельаква (Австралия) – Людмила Киченок/Надежда Киченок 6:3, 6:4