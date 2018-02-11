Сборная Украины по теннису в упорной борьбе уступила Австралии в Кубке Федерации

Интрига держалась вплоть до последней, парной встречи.

В Австралии состоялся матч Кубка Федерации по теннису в рамках Второй мировой группы между сборными Австралии и Украины

Напомним, украинская команда выступала в усеченном составе из-за отсутствия лидеров сборной - Элины Свитолиной и Леси Цуренко.

После первого игрового дня счет был 1:1. Важное первое очко в актив украинской сборной завоевала дебютант - 15-летняя Марта Костюк.

Во второй игровой день, в воскресенье Марта Костюк проиграла первому номеру команды Австралии Эшли Барти в двух сетах.

Надежда Киченок стала автором сенсации, обыграв представительницу Австралии Дарью Гаврилову в четвертом матче и сравняв счет - 2:2. Однако в решающей - парной - встрече сестры Людмила и Надежда Киченок проиграли дуэту Барти/Дельаква.

Кубок Федерации

Австралия – Украина – 3:2

10 февраля

Эшли Барти (Австралия) – Людмила Киченок (Украина) 4:6, 6:1, 6:4

Дарья Гаврилова (Австралия) – Марта Костюк (Украина) 6:7, 3:6

11 февраля

Эшли Барти (Австралия) – Марта Костюк (Украина) 6:2, 6:3

Дарья Гаврилова (Австралия) — Надежда Киченок (Украина) 6:4, 2:6, 3:6

Барти/Дельаква (Австралия) – Людмила Киченок/Надежда Киченок 6:3, 6:4