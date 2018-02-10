Стало известно во сколько обошлась церемония открытия Олимпиады-2018

Директор церемоний открытия и закрытия заявил, что «соревноваться с прошлыми церемониями было сложно».

Бюджет вчерашней церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане составил около 70 млрд вон ($64,3 млн), сообщил исполнительный креативный директор церемоний открытия и закрытия Олимпиады-2018 Сон Сын Хван.

Читайте такжеМОК впервые пригласил на Олимпийские игры делегацию из ВатиканаПо его словам, изначально траты оценивались в 100 млрд вон (почти $92 млн). Но после Игр в Рио мы узнали, что там церемония была ориентирована на защиту окружающей среды, и оргкомитет решил провести церемонию при низкозатратном бюджете, поэтому мы получили 60 млрд вон ($55,1 млн). Нам пришлось создать все с нуля. 20-30 млрд ($18-27 млн) осталось на креативный контент. За два месяца до церемонии нам выделили 10 млрд ($9,1 млн) дополнительного бюджета, что нам помогло, установили LED-мониторы на сиденьях», -сказал Сон Сын Хван, передает kommersant.ru.

Он заявил, что «соревноваться с прошлыми церемониями (открытия Олимпийских игр- ред.) было сложно». «Но мы маленькая страна и, несмотря на небольшой бюджет, сделали эффектное шоу», - отметил представитель южнокорейского оргкомитета.