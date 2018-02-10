15-летняя Костюк выиграла поединок Кубка Федерации, в матче Австралия - Украина ничья

Украинка обыграла австралийуку Дарбю Гаврилову, в то время как Киченок проиграла Эшли Барти.

В Канберре (Австралия) завершился первый день матча Кубка Федерации по теннису, по итогам которого женские сборные Австралии и Украины сохранили паритет - 1:1, сообщает официальный сайт лиги.

Лидер сборной Австралии Эшли Барти обыграла Людмилу Киченок, а вот натурализовання австралийка Дарья Гаврилова ничего не смогла поделать с 15-летней украинкой Мртой Костюк.

Первый матч Барти и Киченок неожиданно прошел в упорнейшей борьбе. Украинка выиграла первый сет и сумела навязать упорнейшую борьбу спортсменке, входящей в Топ-20 мирового рейтинга. Тем не менее, довести игру до победного конца Киченок, увы, не сумела - 6:4, 1:6, 4:6.

А вт во второй игре дня преимущество уже было на стороне сборной Украины. Если первую партию Гаврилова сумела довести до решающего гейма - тай-брейка, где уже уступила украинке, то во второй партии Костюк полностью доминировала - 7:6 (3), 6:3.

В воскресенье состоятся еще два одиночных поединка - Барти против Костюк и Гаврилова против Киченок, а затем парная игра.