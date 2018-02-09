Беломоина и Канака стали лучшими велогонщиками 2017 года в Украине

Опрос проводили организаторы самой престижной в Украине велогонки Race Horizon Park.

Яна Беломоина и Олег Канака стали лучшими велогонщиками 2017 года по версии голосования на Facebook странице Race HorizonPark, сообщили организаторы гонки.

Голосование длилось в течение месяца на официальной странице международной велогонки Race Horizon Park, и эти спортсмены стали безусловными лидерами симпатий аудитории. Более 800 голосов отдали болельщики за своих кумиров. Больше всего предпочтений — 129, среди женщин получила Яна Беломоїна, победительница Кубка мира маунтинбайка. Среди мужчин борьба развернулась между Владиславом Кратом, трехкратным чемпионом Украины по велотриалу и Олегом Канакою, чемпионом мира среди юниоров в групповой гонке на треке. Победу в 166 голосов получил Олег Канака.

«Почему мы организовали это голосование? Потому что хотели, чтобы наши спортсмены стали настоящими «звездами» в Украине, ведь за рубежом многих из них знают. Также мы хотели обратить внимание на достижения и победы украинских велогонщиков, напомнить украинцам о повод для гордости и определить украинских велогонщика и велогонщицю, которые сделали наибольший вклад в развитие украинского велоспорта в 2017 году, — рассказывает глава организационного комитета велогонки Race Horizon Park Александр Башенко. — Считаем, что велоспорта в Украине, к сожалению, еще не уделяется такое внимание, как, например, футбола или бокса. А достижения украинских спортсменов в велоспорте не меньше. Это и победы в Кубках мира и Чемпионатах мира и Европы. Украина должна знать своих победителей и чтить их».

По условиям голосования, каждый мог оставить свой голос за номинанта в списке, или предложить свой вариант. Среди девушек претендентами на победу стали: Ольга Кулинич, Анна Соловей, Любовь Шулика (Басова), Татьяна Климченко, Ольга Шекель, Елена Старикова, Мария Иванюк, Елена Новикова, Евгения Высоцкая, Кристина Конвисарова, Татьяна Рябченко, Валерия Кононенко. В человек список выглядел следующим образом: Олег Канака, Владислав Крат, Марк Падун, Андрей Винокуров, Егор Приймачек, Андрей Братащук, Андрей Гривко, Александр Поливода, Андрей Василюк, Виталий Буц, Егор Дементьев, Владимир Дюдя, Роман Гладыш, Влад Зубарь, Михаил Кононенко, Сергей Лагкути, Ярослав Попович, Александр Превар, Тарас Шевчук.

Организационный комитет велогонки планирует проводить такой рейтинг регулярно, добавив новые критерии и номинации. Победителей же рейтинга ждут награды. Болельщиков тоже поощрят и выберут двух участников голосования для награждения призами.