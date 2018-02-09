Эшли Барти и Людмила Киченок начнут матч Кубка Федерации Австралия - Украина

В Канберре состоялась жеребьевка предстоящего матча ІІ Мировой группы.

В Канберре (Австралия) состоялась жеребьевка матча II Мировой группы Кубка Федерации по теннису между национальными женскими сборными Австралии и Украины, сообщает официальный сайт соревнований.

Солгасно жребия, матч откроют Эшли Барти и Людмила Киченок.

Затем, во второй игре дня, на корт выйдут экс-россиянка, а ныне предствительница Австралии Дарья Гаврилова и Марта Костюк.

На следующий день соперницы поменяются парами - Барти против Костюк и Гаврилова против Киченок. А в пятой парной игре изначально заявлены Барти и Кейси Делльакуа с австралийской стороны, и дуэт Надежда Киченок - Даша Лопачевсксая, с украинской.

Матч Австралия - Украина пройдет в Канберре 10-11 февраля.