Эшли Барти и Людмила Киченок начнут матч Кубка Федерации Австралия - Украина
11:11, 09 февраля 2018Другое
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В Канберре состоялась жеребьевка предстоящего матча ІІ Мировой группы.
Украинские теннисистки и их капитан Михаил Филима готовы дать решительный бой команде Австралии / fedcup.com
В Канберре (Австралия) состоялась жеребьевка матча II Мировой группы Кубка Федерации по теннису между национальными женскими сборными Австралии и Украины, сообщает официальный сайт соревнований.
Солгасно жребия, матч откроют Эшли Барти и Людмила Киченок.
Затем, во второй игре дня, на корт выйдут экс-россиянка, а ныне предствительница Австралии Дарья Гаврилова и Марта Костюк.
На следующий день соперницы поменяются парами - Барти против Костюк и Гаврилова против Киченок. А в пятой парной игре изначально заявлены Барти и Кейси Делльакуа с австралийской стороны, и дуэт Надежда Киченок - Даша Лопачевсксая, с украинской.
Матч Австралия - Украина пройдет в Канберре 10-11 февраля.
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