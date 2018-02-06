Сборная Украины по футзалу дала бой Испании, но не попала в полуфинал Евро-2018

Украинская команда снова выбыла с чемпионата Европы на стадии четвертьфинала.

Сборная Украины по футзалу уступила в четвертьфинальном матче Евро-2018 сборной Испании. Поединок завершился минимальной победой Испании - 1:0.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

На протяжении большей части игры инициативой владела испанская команда. Впрочем, великолепная игра голкипера сборной Украины Евгения Иваняка позволила сопернику лишь раз праздновать взятие ворот. На 18-й минуте первого тайма один из лидеров пиренейцев Пола отличился дальним ударом в верхний угол.

После перерыва счет не изменился, несмотря на то, что сборная Украины предприняла попытки переломить ход встречи. Однако игра с пятым полевым игроком в последние минуты встречи себя не оправдала, более того испанцы в одном из эпизодов "простили" украинцев, не попав в пустые ворота.

Поражение Украины - 0:1, и четвертым полуфиналистом финального турнира ЧЕ стала Испания, присоединившись к командам России, Португалии и Казахстана.

Напомним, сборная Украины на турнире обыграла в группе Румынию - 3:2 и уступила Португалии - 3:5, выйдя в четвертьфинал со второго места.

Сборная Испании - самая титулованная команда в Европе, 7-кратный чемпион континента.

Сборная Украины на четырех предыдущих финальных турнирах ЧЕ также прекращала борьбу на стадии четвертьфинала.