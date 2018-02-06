The Associated Press прогнозирует три медали для Украины на Олимпиаде-2018

16:51, 06 февраля 2018
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Украинской сборной прогнозируют три медали / REUTERS

Об этом сообщает сайт агентства.

По мнению АР, сборная Украины выиграет серебро в биатлонной эстафете.

Кроме того, бронзу завоюют фристайлист Александр Абраменко и биатлонистка Анастасия Меркушина в спринте.

Олимпийские игры стартуют 9 февраля в Пхенчхане.

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Теги: #Украина на Олимпийских играх-2018