The Associated Press прогнозирует три медали для Украины на Олимпиаде-2018
16:51, 06 февраля 2018
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Согласно прогнозу, серебро и бронзу Украина завоюет в биатлоне и еще одну бронзу - во фристайле.
Украинской сборной прогнозируют три медали на Олимпиаде / REUTERS
Американское новостное агентство The Associated Press (AP) спрогнозировало три медали для сборной Украины на Олимпиаде в Пхенчхане-2018.
Об этом сообщает сайт агентства.
По мнению АР, сборная Украины выиграет серебро в биатлонной эстафете.
Кроме того, бронзу завоюют фристайлист Александр Абраменко и биатлонистка Анастасия Меркушина в спринте.
Олимпийские игры стартуют 9 февраля в Пхенчхане.
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